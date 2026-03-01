«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в РПЛ

«Динамо» разгромило «Крылья Советов» со счетом 4:0 в матче РПЛ

Московское «Динамо» разгромило самарские «Крылья Советов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. В составе бело-голубых забивали Константин Тюкавин, Муми Нгамале, Антон Миранчук и Ярослав Гладышев.

Благодаря этой победе «Динамо» набрало 24 очка и поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 17 очками располагаются в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции.

В конце декабря прошлого года «Динамо» утвердило Ролана Гусева на должность главного тренера, он будет работать с командой как минимум до конца нынешнего сезона. Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев назвал задачи, поставленные перед Гусевым. «Бороться за Кубок и подняться как можно выше в турнирной таблице РПЛ», — заявил функционер.