Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
15:09, 1 марта 2026Спорт

«Динамо» разгромило «Крылья Советов» в РПЛ

«Динамо» разгромило «Крылья Советов» со счетом 4:0 в матче РПЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» разгромило самарские «Крылья Советов» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. В составе бело-голубых забивали Константин Тюкавин, Муми Нгамале, Антон Миранчук и Ярослав Гладышев.

Благодаря этой победе «Динамо» набрало 24 очка и поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 17 очками располагаются в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции.

В конце декабря прошлого года «Динамо» утвердило Ролана Гусева на должность главного тренера, он будет работать с командой как минимум до конца нынешнего сезона. Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев назвал задачи, поставленные перед Гусевым. «Бороться за Кубок и подняться как можно выше в турнирной таблице РПЛ», — заявил функционер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы кадры с тонущим после атаки Ирана танкером

    Премьер-министр одной страны отложил визит в Россию

    Здание посольства Сербии оказалось повреждено в результате авиаударов по Ирану

    Азербайджан выдал разрешение сотням россиян пересечь границу с Ираном

    Российский лыжник Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Кубке мира

    Алла Пугачева традиционно «разрешила» весну

    У Ормузского пролива скопились почти две сотни танкеров

    Нарколог раскрыл истинное влияние алкоголя на сон

    Названа причина трагедии с туристами в Пермском крае

    Бывший премьер Польши назвал грозящую США из-за Ирана проблему

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok