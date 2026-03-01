Реклама

19:04, 1 марта 2026

Мамаев рассказал о влиянии ситуации в Дубае на работу его футбольной академии

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев рассказал о том, как ситуация в Дубае влияет на работу его футбольной академии. Об этом сообщает Sport24.

Экс-игрок рассказал, что завтра проведет совещание с тренерским советом школы. «Если ситуация не изменится, на какое-то время приостановим работу. Сейчас у всех в Эмиратах такие проблемы. Пока есть рекомендация от властей: все должны оставаться дома», — заявил Мамаев.

В январе 2023 года стало известно, что Мамаев вместе с другим бывшим футболистом сборной России Федором Смоловым открыл детскую академию в Дубае. Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова обвинила игроков в уклонении от мобилизации и осудила идею создать школу за границей.

Ранее на фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном взрывы звучали в Абу-Даби и Дубае. Также сообщалось, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра, где находится американский военный гарнизон. В ОАЭ заявили о готовности защищаться.

