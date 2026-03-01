Реклама

16:08, 1 марта 2026Мир

Около 20 человек получили ранения в результате ракетного удара в израильском городе

В Бейт-Шемеше около 20 человек получили ранения из-за удара иранской ракеты
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Стало известно о пострадавших в результате ракетного удара в израильском городе. Информацию приводит газета The Times of Israel.

По данным медиков, в результате попадания иранской баллистической ракеты в объекты в городе Бейт-Шемеш получили ранения около 20 человек, 17 из них были госпитализированы. При этом двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а у одного диагностировали травмы средней тяжести. Еще 14 человек — в удовлетворительном состоянии, сообщила израильская национальная медицинская служба «Маген Давид Адом».

«Поисково-спасательные силы Командования тыла вместе с многочисленными медицинскими бригадами и вертолетом для эвакуации пострадавших в настоящее время работают на месте происшествия в Бейт-Шемеше. Командующий тылом направляется на место происшествия», —  заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), добавив, что обстоятельства удара расследуются.

Одной из основных целей первого этапа операции Израиля и США стала ликвидация высшего политического и военного руководства Ирана. По итогам ударов лишились жизней верховный руководитель Али Хаменеи, управлявший страной с 1989 года, а также глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шамхани, министр обороны Азиз Насирзаде, руководитель разведки Голамрез Резаян и начальник Генерального штаба вооруженных сил Абдулрахим Мусави.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

