Песков осудил одно действие Франции

Песков осудил предоставление Парижем данных Киеву для ударов по РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал передачу Парижем данных Киеву для ударов по России. По его словам, это является отказом всех систем, связанных с функционированием пространств Евросоюза и Франции в целом. Об этом представитель Кремля заявил автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента сообщил, что французская сторона официально заявила, что предоставляет украинцам координаты и разведданные для нанесения ударов вглубь России.

«Это было официальное заявление. Что это, как не отказ всех систем, связанных с функционированием пространства Евросоюза и Франции в частности», — заявил Песков, добавив, что его поразила эта информация.

Ранее Песков заявил, что следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине по-прежнему пройдет в трехстороннем формате.

