02:08, 1 марта 2026

Постпред Ирана поблагодарил Россию и Китай

Постпред Ирана поблагодарил Россию и Китай за созыв заседания ООН
Марина Совина
Фото: Heather Khalifa / Reuters

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани поблагодарил Россию и Китай за поддержку созыва заседания ООН. Соответствующие кадры публикует RT.

«Мы выражаем нашу искреннюю признательность Российской Федерации и Китаю за поддержку созыва этого чрезвычайного заседания», — заявил он, начиная выступление на экстренном заседании Совбеза ООН.

Иравани также поблагодарил за «принципиальную позицию» по агрессии США и Израиля.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

