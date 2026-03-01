Постпред Ирана поблагодарил Россию и Китай за созыв заседания ООН

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани поблагодарил Россию и Китай за поддержку созыва заседания ООН. Соответствующие кадры публикует RT.

«Мы выражаем нашу искреннюю признательность Российской Федерации и Китаю за поддержку созыва этого чрезвычайного заседания», — заявил он, начиная выступление на экстренном заседании Совбеза ООН.

Иравани также поблагодарил за «принципиальную позицию» по агрессии США и Израиля.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Позднее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».