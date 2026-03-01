Россияне рассказали о топливном коллапсе на Шри-Ланке из-за конфликта в Иране

Shot: На Шри-Ланке начался топливный коллапс из-за обострения конфликта в Иране

Российские путешественники, отдыхающие на Шри-Ланке, рассказали о пробках и очередях на заправки на Шри-Ланке, которые образовались из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так, согласно информации очевидцев, на популярном туристическом острове начался топливный коллапс: местным тук-тукам и автомобилям приходится стоять в километровых очередях, чтобы заправиться. На роликах, снятых россиянами, видны гигантские вереницы транспортных средств перед АЗС.

Кроме того, стало известно, что за день цена на бензин подскочила на пять рупий (чуть более одного рубля). «Местные опасаются, что из-за ситуации вокруг Ирана топливо просто может перестать поступать в страну», — говорится в сообщении.

Израиль совместно с США атаковали Иран 28 февраля. После этого Тегеран нанес несколько ответных ударов по военным базам США на Ближнем Востоке. В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.