Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:55, 1 марта 2026Путешествия

Россияне рассказали о топливном коллапсе на Шри-Ланке из-за конфликта в Иране

Shot: На Шри-Ланке начался топливный коллапс из-за обострения конфликта в Иране
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Devjyot Ghoshal / Reuters

Российские путешественники, отдыхающие на Шри-Ланке, рассказали о пробках и очередях на заправки на Шри-Ланке, которые образовались из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Так, согласно информации очевидцев, на популярном туристическом острове начался топливный коллапс: местным тук-тукам и автомобилям приходится стоять в километровых очередях, чтобы заправиться. На роликах, снятых россиянами, видны гигантские вереницы транспортных средств перед АЗС.

Кроме того, стало известно, что за день цена на бензин подскочила на пять рупий (чуть более одного рубля). «Местные опасаются, что из-за ситуации вокруг Ирана топливо просто может перестать поступать в страну», — говорится в сообщении.

Израиль совместно с США атаковали Иран 28 февраля. После этого Тегеран нанес несколько ответных ударов по военным базам США на Ближнем Востоке. В Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана

    Два пропавших в Пермском крае туриста не выжили

    Россияне застряли на круизом лайнере в Дубае из-за очередных обстрелов со стороны Ирана

    Иран пригрозил ударом по соседним странам

    «Телефоны начали издавать резкий звук». Тысячи россиян застряли в Дубае из-за ударов Ирана. Что происходит с туристами сейчас?

    Объявлен временно исполняющий обязанности верховного лидера Ирана

    Иран пообещал беспрецедентный удар по Израилю и базам США

    Лобода описала обстрелы в Дубае словом «весело»

    Россияне рассказали о топливном коллапсе на Шри-Ланке из-за конфликта в Иране

    Лавров заявил об истершихся инстинктах Запада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok