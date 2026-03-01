Реклама

Россияне застряли на круизом лайнере в Дубае из-за очередных обстрелов со стороны Ирана

Марк Успенский
Фото: Raghed Waked / Reuters

Российские путешественники застряли на борту круизного лайнера в Дубае из-за очередной атаки со стороны Ирана. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Уточняется, что речь идет о лайнере компании MSC, который должен был отправиться из Дубая в Доху. Туристы рассказали, что незадолго до выхода из порта в ОАЭ по громкой связи прозвучало объявление о том, что тур откладывается из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

На борту круизного корабля находится около шести тысяч человек. Сам тур обошелся россиянам в 400 тысяч рублей. «При этом были и те, кто сошел с лайнера и надеялся улететь обратно в Россию, однако из-за закрытия воздушного пространства люди застряли в ОАЭ и были вынуждены ночевать на парковках», — отметается в сообщении.

При этом путешественники уточнили, что на самом лайнере обстановка спокойная, вечерами проходит развлекательная программа, а днем туристы загорают на палубе.

Ранее россияне делились обстановкой в Дубае на фоне обстрелов со стороны Ирана. Так, по данным очевидцев, обстановка в городе спокойная, некоторые люди слышали звуки взрывов, в то время как другие не слышали ни ПВО, ни летающих беспилотников.

При этом за день до этого иранские беспилотники атаковали туристический район Дубая, а также аэропорт Аль-Мактум. Россияне делились, что им приходилось спать на матрасах в подвалах.

