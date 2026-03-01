Российская лыжница Непряева заняла пятое место в скиатлоне на этапе Кубка мира

Российская лыжница Дарья Непряева заняла пятое место в скиатлоне на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Об этом сообщает РИА Новости.

Гонка прошла в воскресенье, 1 марта. Победу одержала норвежка Хейди Венг, которая преодолела 20-километровую дистанцию за 54 минуты 42,8 секунды. Второй стала американка Джессика Диггинс, проигравшая 0,1 секунды. Тройку сильнейших замкнула олимпийская чемпионка в этой дисциплине, шведка Фрида Карлссон, которая уступила победительницы 0,9 секунды.

Непряева отстала от Венг на 15,3 секунды. Она была единственной россиянкой-участницей гонки.

Ранее Непряева выступала на зимней Олимпиаде-2026. Она заняла 17-е место в скиатлоне.