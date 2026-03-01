Реклама

22:53, 1 марта 2026

Трамп назвал условие для приостановки ударов по Ирану

Трамп: США могут приостановить удары, если Иран удовлетворит Вашингтон
Марина Совина
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил приостановку ударов по Ирану в том случае, если Тегеран удовлетворит Вашингтон в рамках переговоров. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.
«Я не знаю… Если они смогут нас удовлетворить», — сказал он. При этом глава Белого дома добавил, что пока власти Ирана не смогли этого сделать.

Ранее Трамп заявил, что решение о дальнейших ударах по Ирану для смены режима в стране будет приниматься исходя из оценки ситуации на земле. Он также утверждал, что новое руководство Ирана, сформированное после гибели возглавлявшего страну с 1989 года Али Хаменеи, готово к переговорам.

В свою очередь, в постоянном представительстве Ирана в Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что Соединенные Штаты никогда не смогут подчинить исламскую республику.

