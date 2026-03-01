Реклама

06:26, 1 марта 2026Мир

Трамп оценил шансы договориться с Ираном после гибели Хаменеи

Трамп: Договориться с Ираном стало легче после гибели Али Хаменеи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Donald Trump via Truth Social / Reuters

После гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи договориться с исламской республикой стало легче. Шансы оценил президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом CBS.

«Сейчас гораздо проще, чем вчера, очевидно. Потому что их сильно бьют», — ответил Трамп.

28 февраля президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В связи со смертью аятоллы было объявлено 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.

В ответ на гибель Хаменеи Корпус стражей исламской революции (КСИР) анонсировал проведение «самой мощной наступательной операции в истории» Вооруженных сил республики.

