Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
22:52, 1 марта 2026Спорт

Тренер магнитогорского «Металлурга» сравнил канадца из «Динамо» с курицей

Тренер «Металлурга» Разин сравнил канадца Комтуа из «Динамо» с курицей
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин уличил в симуляции канадского хоккеиста московского «Динамо» Макса Комтуа после матча команд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

«Не буду оскорблять канадского легионера. Но смешно. Обычно канадцы другого типа. А этот больше на курицу похож. Видите, оскорбил все-таки», — заявил Разин.

Недовольство Разина вызвал эпизод матча, в котором Комтуа оказался на льду после контакта с нападающим «Магнитки» Александром Петуниным. Судьи не зафиксировали нарушение правил.

Матч прошел в воскресенье, 1 марта. Динамовцы одержали победу со счетом 4:1.

В мае Комтуа рассказал о проблемах в общении с арбитрами КХЛ. По его словам, рефери не хотят говорить с иностранцами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявил о смерти всего высшего руководства Ирана

    Трамп назвал возможные сроки операции против Ирана

    Спрогнозирован взлет цен на нефть из-за ударов США по Ирану

    Стало известно об отходе американского авианосца от Ирана после атаки КСИР

    Зеленский призвал США продолжить удары по Ирану

    ВС США применили секретные «специальные возможности» против Ирана

    Иран ударил дронами по танкеру-заправщику авианосной группы США

    В Британии удивились «опрометчивому» шагу Трампа против Ирана

    Иран объявил о продолжении операции «Истинное обещание» против Израиля

    Стало известно о планах еще трех стран ударить по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok