Тренер магнитогорского «Металлурга» сравнил канадца из «Динамо» с курицей

Тренер «Металлурга» Разин сравнил канадца Комтуа из «Динамо» с курицей

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин уличил в симуляции канадского хоккеиста московского «Динамо» Макса Комтуа после матча команд в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

«Не буду оскорблять канадского легионера. Но смешно. Обычно канадцы другого типа. А этот больше на курицу похож. Видите, оскорбил все-таки», — заявил Разин.

Недовольство Разина вызвал эпизод матча, в котором Комтуа оказался на льду после контакта с нападающим «Магнитки» Александром Петуниным. Судьи не зафиксировали нарушение правил.

Матч прошел в воскресенье, 1 марта. Динамовцы одержали победу со счетом 4:1.

В мае Комтуа рассказал о проблемах в общении с арбитрами КХЛ. По его словам, рефери не хотят говорить с иностранцами.