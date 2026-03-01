В Дубае прогремели новые взрывы

РИА Новости: В Дубае после перерыва прогремели новые взрывы

Новые взрывы прогремели в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом пишет РИА Новости.

Корреспондент агентства сообщает, что серия глухих взрывов прогремела после перерыва.

28 февраля на фоне атак Израиля и США на Иран в столице ОАЭ прозвучали взрывы. Также наряду с этим произошли взрывы в Дубае.

Минобороны ОАЭ сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили 132 ракеты и 195 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных из Ирана. Ведомство уточнило, что еще пять ракет упали в море. Также со стороны Исламской Республики было выпущено 209 БПЛА, из которых 195 уничтожили, а еще 14 упали на территории страны и в воду.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану. По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.