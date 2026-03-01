Реклама

17:37, 1 марта 2026

В МИД заявили о возмущении Москвы из-за смерти Хаменеи

МИД России: Новость о гибели Али Хаменеи в Москве встретили с возмущением
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
У посольства Ирана в Москве

У посольства Ирана в Москве. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

В МИД России заявили о возмущении из-за смерти в результате операции США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи и призвали к срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Комментарий по поводу ситуации в регионе ведомство опубликовало в Telegram.

Отмечается, что в Москве с возмущением и сожалением встретили новость о смерти аятоллы и членов его семьи, а также иранских высокопоставленных должностных лиц. «Российская Федерация решительно и последовательно осуждает практику политических убийств и "охоты" на лидеров суверенных государств», — подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что практика расправ над главами других государств грубо нарушает принципы международного права. Там также призвали к срочной деэскалации ситуации в регионе, прекращению боевых действий и возвращению к политико-дипломатическому процессу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Израиль совершили ничем не спровоцированное вооруженное нападение на Иран. По ее словам, такие действия нарушают нормы и принципы международного права.

