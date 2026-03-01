В Минобороны отчитались о сбитых в зоне СВО беспилотниках

Минобороны: Российские средства ПВО сбили в зоне СВО 220 беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 220 беспилотников в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом отчитались в Минобороны в рамках очередного брифинга.

Кроме того, удалось ликвидировать девять управляемых авиационных бомб. Силы ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

До этого стало известно о 29 сбитых дронах над тремя регионами России. Так, 21 беспилотник уничтожили над Брянской областью, еще 7 — над территорией Белгородской области и 1 — над Курской областью.

27 февраля ракетную опасность объявили в Оренбургской, Самарской и Свердловской областях, а также в Чувашии, Татарстане, Башкирии и Удмуртии. Изначально власти Чувашии сообщали, что ракеты «Фламинго», запущенные Вооруженными силами Украины, были сбиты над регионом, однако позже сообщение опровергли.