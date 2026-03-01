Реклама

10:36, 1 марта 2026Мир

Власти Дубая заявили о пострадавших в результате попадания осколков БПЛА в жилые дома

Два человека пострадали после попадания осколков БПЛА в жилые дома в Дубае
Ольга Коровина

Фото: Altaf Qadri / AP

Власти Дубая подтвердили информацию о двух пострадавших после попадания осколков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в жилые дома. Об этом пишет местный офис СМИ в социальной сети X.

Сообщается, что атакующие эмират беспилотники были сбиты средствами противовоздушной обороны. После поражения целей обломки дронов попали в несколько жилых домов.

«В результате падения осколков два человека получили травмы. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь», — сказано в публикации. Отмечается также, что звуки взрывов на территории воздушного пространства Дубая являются следствием успешной работы по перехвату беспилотников.

Ранее иранский БПЛА атаковал 60-этажный пятизвездочный отель-башню Бурдж-Аль-Араб в Дубае. В результате удара загорелась стекловолоконная балка с первого по шестой этаж. До этого запущенная Ираном ракета упала на искусственный остров «Пальма Джумейра», в результате взрыва и пожара пострадали четыре человека.

