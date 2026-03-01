Реклама

15:45, 1 марта 2026

Здание посольства Сербии оказалось повреждено в результате авиаударов по Ирану

Вучич сообщил о повреждении здания посольства Сербии в Тегеране
Майя Назарова

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Здание посольства Сербии в Тегеране оказалось повреждено в результате авиаударов по Ирану. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

В результате произошедшего никто не пострадал.

Вучич подчеркнул, что сотрудники дипмиссии эвакуируются в Баку.

До этого бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал грозящую США из-за Ирана проблему. Политик заявил, что сейчас сила не заключается в способности нанести удар. По его словам, истинной мерой мощи государства стало умение контролируемо выйти из конфликта в нужный момент, поэтому США предстоит найти правильный способ завершения противостояния с Ираном.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Ей дали название «Эпическая ярость».

