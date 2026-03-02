Реклама

16:17, 2 марта 2026Силовые структуры

Раскрыто отношение к алкоголю и наркотикам бизнесмена Джабраилова

Смерть бизнесмена Джабраилова не связана с наркотиками или алкоголем
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Тараканов Вадим / PhotoXPress

Смерть бизнесмена Умара Джабраилова не связана с передозировкой запрещенными веществами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, бизнесмен не менее двух недель не употреблял алкоголь, также исключены наркотики. Известно, что он держал пост в Рамадан.

Ранее сообщалось, что Джабраилова с огнестрельным ранением головы и отеком мозга доставили в больницу из московского отеля. Рядом с ним был найден пистолет. Последнее сообщение в его Telegram-канале было посвящено операции Израиля и США в Иране.

Джабраилов также жаловался подруге, что у него нет настроения. Этой зимой он часто говорил об одиночестве и накопившихся проблемах, которых у него в последнее время было много.

