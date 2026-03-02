Дочь пропавшей 24 года назад и найденной живой женщины простила ее

Дочь 62-летней американки, которая сбежала из семьи 24 года назад и была найдена живой, простила ее. Об этом пишет New York Post.

Мишель Хандли Смит пропала в штате Северная Каролина в декабре 2001 года — она уехала за рождественскими покупками и не вернулась. 24 года ее средняя дочь Аманда вела страницу в соцсетях, посвященную поискам матери, давала интервью и не теряла надежды. Женщину искало ФБР и местные службы. Ее случайно обнаружили лишь в начале 2026 года.

Аманда призналась, что испытывает противоречивые эмоции. «Я в восторге, я в ярости, у меня разбито сердце. Буду ли я строить отношения с мамой? Честно, я не знаю», — написала она.

Чуть позже, 26 февраля, стало известно, что Аманда простила сбежавшую мать и общается с ней через ее подругу. Бросившая семью женщина подтвердила это. «Моя дочь прощает меня. Мы на связи, так что оставьте меня в покое», — заявила она корреспонденту New York Post.

Ранее сообщалось, что Смит очень удивилась, что ее искали столько лет. Она сказала, что сбежала из дома в тяжелом душевном состоянии.