Еще одна страна Европы перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта

Финляндия перестанет признавать российские небиометрические паспорта с 1 июня

Финляндия перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта с 1 июня 2026 года. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел этой страны Европы.

Уточняется, что после этой даты в Финляндию смогут въезжать без указанного типа паспортов только несовершеннолетние граждане РФ, лица с видом на жительство в стране, выданным до 1 июня, а также россияне, подающие заявление на въездной вид на жительство или проживающие в стране по особым причинам.

Ранее другие десять стран Европы заявили о том, что они перестанут признавать российские пятилетние загранпаспорта. В их числе — Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва, Латвия, Германия, Румыния и Польша.

