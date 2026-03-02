Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:28, 2 марта 2026Путешествия

Еще одна страна Европы перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта

Финляндия перестанет признавать российские небиометрические паспорта с 1 июня
Алина Черненко

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Финляндия перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта с 1 июня 2026 года. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел этой страны Европы.

Уточняется, что после этой даты в Финляндию смогут въезжать без указанного типа паспортов только несовершеннолетние граждане РФ, лица с видом на жительство в стране, выданным до 1 июня, а также россияне, подающие заявление на въездной вид на жительство или проживающие в стране по особым причинам.

Ранее другие десять стран Европы заявили о том, что они перестанут признавать российские пятилетние загранпаспорта. В их числе — Дания, Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Литва, Латвия, Германия, Румыния и Польша.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла вдова Али Хаменеи. От ударов США и Израиля погибли сам аятолла и пятеро членов его семьи, включая годовалую внучку

    Названы два первых признака депрессии

    В Совфеде высказались о сроках окончания конфликта США и Израиля с Ираном

    Боец РФ рассказал о ликвидации не знавших английского языка наемников ВСУ

    Варламов захотел снять статус иноагента у африканской ведуньи

    Мать с дочерью пострадали от необычного кирпича в подвале своего дома

    Еще одна страна Европы перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта

    У входа в один из московских домов разверзлась дыра

    Иран ударил по разведывательным центрам США

    Трамп анонсировал «большую волну» ударов по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok