Наука и техника
18:17, 2 марта 2026Наука и техника

Китайский марсианский аппарат предложили оснастить российским прибором

ИКИ РАН: Китайский марсианский аппарат могут оснастить российским прибором
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: SciNews / YouTube

Китайский марсианский аппарат Tianwen-3 могут оснастить российским прибором, сообщил ТАСС научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) академик Лев Зеленый.

«Мы подали наше предложение по участию российских приборов в рамках китайской экспедиции к Марсу, но пока не могу сказать, будут ли они приняты», — сказал ученый.

Зеленый отметил, что почти достигнута договоренность о том, что индийский венерианский аппарат получит российский прибор.

В марте 2025 года издание SpaceNews сообщило, что лаборатория исследования глубокого космоса Китайского национального космического управления обнародовала в соцсети Weibo планы об отправке миссий к планетам и спутникам Солнечной системы.

В то же месяце портал рассказал, что Китай открыл двухпусковую миссию по возвращению образцов с Марса Tianwen-3 для участия иностранных партнеров.

