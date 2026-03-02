«Локомотив» пожаловался на судейство в РФС

«Локомотив» отправил жалобу в ЭСК РФС на судейство в матче с «Пари НН»

«Локомотив» отправил жалобу в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) на судейство в матче с «Пари НН». Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

«Клуб просит дать оценку судейству в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и обратить внимание на ключевые спорные моменты, которые повлияли на ход игры. В том числе на эпизоды, связанные с неудалением игрока "Пари НН", нарушившего правила игры, задев бедро Алексея Батракова, и назначением пенальти в ворота "Локомотива"», — сказано в сообщении клуба.

«Локомотив» одержал победу в матче 19-го тура с «Пари НН» со счетом 2:1. Большую часть матча подопечные Михаила Галактионова провели в меньшинстве из-за удаления полузащитника Александра Руденко, произошедшего в конце первого тайма. Свой единственный гол нижегородцы забили на 69-й минуте с пенальти — отличился Олакунле Олесегун.

Таким образом, «Локомотив» набрал 40 очков в 19 матчах. «Железнодорожники» идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 9 марта примет «Ахмат». Начало матча в 16:30 по московскому времени.