Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:35, 2 марта 2026Спорт

«Локомотив» пожаловался на судейство в РФС

«Локомотив» отправил жалобу в ЭСК РФС на судейство в матче с «Пари НН»
Владислав Уткин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Локомотив» отправил жалобу в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) на судейство в матче с «Пари НН». Об этом сообщается на сайте столичного клуба.

«Клуб просит дать оценку судейству в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и обратить внимание на ключевые спорные моменты, которые повлияли на ход игры. В том числе на эпизоды, связанные с неудалением игрока "Пари НН", нарушившего правила игры, задев бедро Алексея Батракова, и назначением пенальти в ворота "Локомотива"», — сказано в сообщении клуба.

«Локомотив» одержал победу в матче 19-го тура с «Пари НН» со счетом 2:1. Большую часть матча подопечные Михаила Галактионова провели в меньшинстве из-за удаления полузащитника Александра Руденко, произошедшего в конце первого тайма. Свой единственный гол нижегородцы забили на 69-й минуте с пенальти — отличился Олакунле Олесегун.

Таким образом, «Локомотив» набрал 40 очков в 19 матчах. «Железнодорожники» идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 9 марта примет «Ахмат». Начало матча в 16:30 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о самом большом сюрпризе со стороны Ирана

    Сыгравший россиянина актер из «Жаркого соперничества» удивил деталью в образе

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    В подмосковных Люберцах пожаловались на вонь

    В Иране назвали виновного в ударе по отелю в Эр-Рияде

    Роскомнадзор опроверг сообщения о закрытии подключения к иностранным VPN

    Медведев допустил достижение победы в СВО без переговоров

    Россия проверит жизнь на Венере

    Дачникам предсказали вредителей

    «Локомотив» пожаловался на судейство в РФС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok