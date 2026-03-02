Реклама

Место суицида бизнесмена Джабраилова попало на видео

Появились кадры из ЖК в Москве, где совершил суицид бизнесмен Джабраилов
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Появилось видео с камер видеонаблюдения из жилого комплекса (ЖК) Vesper Tverskaya в Москве, где совершил суицид бизнесмен и бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов. Кадры в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как Джабраилов выходит из своей квартиры незадолго до трагедии, а спустя несколько часов возвращается домой. Далее на видео из его жилища выходят врачи с каталками и увозят мужчину.

О суициде Умара Джабраилова стало известно утром 2 марта. Его с огнестрельным ранением головы госпитализировали из столичного ЖК и пытались реанимировать около получаса. Несмотря на усилия, врачам не удалось его спасти.

По информации из правоохранительных органов, смерть Джабраилова никак не связана с криминалом. Известно, что незадолго до случившегося его имя и фото нашли в файлах Эпштейна.

