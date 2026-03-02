Мишустин анонсировал масштабную индексацию пенсий в России

Мишустин: Социальные пенсии проиндексируют в России с 1 апреля

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля этого года. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, пишет РИА Новости.

По его словам, с 1 января 2026 года были увеличены страховые пенсии. В этот раз прибавка коснется свыше четырех миллионов человек. Это, в частности, люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа.

Кроме того, Мишустин добавил, что с 1 апреля увеличатся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС.

Ранее арбитражный управляющий Минюста России, бывший член Совета Федерации Ольга Епифанова рассказала, что даже если гражданин никогда не трудился официально, он не может оказаться полностью лишен пенсии. По ее словам, минимальные социальные выплаты представляют собой «финансовую подушку», предусмотренную законом для каждого гражданина, который не может рассчитывать на страховую пенсию.

Также до этого сообщалось, что большинство начислений пенсионерам происходит автоматически, однако в некоторых случаях необходимо обращаться в Социальный фонд, иначе есть риск потерять ряд льгот.