Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:36, 2 марта 2026Экономика

Мишустин анонсировал масштабную индексацию пенсий в России

Мишустин: Социальные пенсии проиндексируют в России с 1 апреля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Global Look Press

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля этого года. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами, пишет РИА Новости.

По его словам, с 1 января 2026 года были увеличены страховые пенсии. В этот раз прибавка коснется свыше четырех миллионов человек. Это, в частности, люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа.

Кроме того, Мишустин добавил, что с 1 апреля увеличатся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС.

Ранее арбитражный управляющий Минюста России, бывший член Совета Федерации Ольга Епифанова рассказала, что даже если гражданин никогда не трудился официально, он не может оказаться полностью лишен пенсии. По ее словам, минимальные социальные выплаты представляют собой «финансовую подушку», предусмотренную законом для каждого гражданина, который не может рассчитывать на страховую пенсию.

Также до этого сообщалось, что большинство начислений пенсионерам происходит автоматически, однако в некоторых случаях необходимо обращаться в Социальный фонд, иначе есть риск потерять ряд льгот.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США впервые ударили по Ирану ракетой PrSM. Что о ней известно и почему ее назвали «уничтожителем» российских С-400?

    Удар по позиции атаковавших Белгород украинских операторов БПЛА попал на видео

    В России спешно изменили названия комплектаций машин Lada и Москвич

    Российские водители назвали самую желанную технологию в автомобиле

    Зеленский вызвался помочь Ближнему Востоку в обмен на перемирие с Россией

    Зеленский высказался о мобилизации в России

    Мощный ракетный удар Ирана по штаб-квартире Пятого флота США сняли на видео

    Мишустин анонсировал масштабную индексацию пенсий в России

    Самая сексуальная женщина в мире посетила премию в платье с иллюзией голого тела

    Спрятанные в гробу наркотики на миллионы рублей нашли по запаху

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok