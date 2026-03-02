Мощный пожар после атаки беспилотников на крупнейший портовый город России сняли на видео

«Кубань 24» опубликовал видео пожара в Новороссийске после атаки БПЛА

В Новороссийске сняли на видео мощный пожар, начавшийся после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ролик опубликовал телеканал «Кубань 24» в Telegram.

На кадрах изнутри разрушенного здания видно обвалившийся потолок и пламя, охватившее стены. «Все живы», — говорит оператор. Затем показана запись, снятая на улице. По ней можно сделать вывод, что горит строение в частном секторе. Языки огня достигают высоты в несколько метров.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в результате атаки ВСУ на крупнейший портовый город России повреждены восемь многоквартирных жилых домов, девять частных домовладений и три детских сада. Он опубликовал фотографии, на которых запечатлены разрушения.

В ночь на 2 марта средства противовоздушной обороны сбили над Краснодарским краем 66 дронов. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, самый сильный удар пришелся по Новороссийску. Пострадали семь человек. Также сообщалось о пожаре на топливном терминале.