Названа безопасная суточная норма колы

Диетолог Кованова: Без вреда для здоровья можно выпивать до 200 миллилитров колы

Чрезмерное потребление колы может навредить здоровью костей, предупредила диетолог и нутрициолог Софья Кованова. Безопасную суточную норму газированного напитка она назвала в беседе с aif.ru.

Специалистка считает, что без вреда для здоровья можно выпивать до 200 миллилитров колы в день. Если постоянно превышать этот объем, возникает риск ослабления костных тканей и развития заболеваний костей и суставов.

Кованова пояснила, что это происходит из-за ускоренной потери кальция, которую провоцируют фосфорная кислота и кофеин, присутствующие в коле. Помимо этого, диетолог напоминала, что сладкая газировка не рекомендуется людям с ожирением или диабетом.

Тем не менее Кованова отметила, что кола может быть полезна в редких экстренных ситуациях, например, при резком падении уровня сахара или очень сильной усталости. Однако утолять жажду колой или пить ее постоянно она не рекомендует.

