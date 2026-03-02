Реклама

16:31, 2 марта 2026Забота о себе

Названа безопасная суточная норма колы

Диетолог Кованова: Без вреда для здоровья можно выпивать до 200 миллилитров колы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Чрезмерное потребление колы может навредить здоровью костей, предупредила диетолог и нутрициолог Софья Кованова. Безопасную суточную норму газированного напитка она назвала в беседе с aif.ru.

Специалистка считает, что без вреда для здоровья можно выпивать до 200 миллилитров колы в день. Если постоянно превышать этот объем, возникает риск ослабления костных тканей и развития заболеваний костей и суставов.

Кованова пояснила, что это происходит из-за ускоренной потери кальция, которую провоцируют фосфорная кислота и кофеин, присутствующие в коле. Помимо этого, диетолог напоминала, что сладкая газировка не рекомендуется людям с ожирением или диабетом.

Тем не менее Кованова отметила, что кола может быть полезна в редких экстренных ситуациях, например, при резком падении уровня сахара или очень сильной усталости. Однако утолять жажду колой или пить ее постоянно она не рекомендует.

Ранее гастроэнтеролог Дмитрий Рытько рассказал о последствиях употребления острой азиатской лапши. По его словам, это блюдо не может нанести серьезного вреда здоровью, но при ежедневном употреблении может спровоцировать неприятные симптомы со стороны пищеварения.

