19:25, 2 марта 2026Россия

Последствия атаки ВСУ на Новороссийск сняли на видео

Никита Абрамов
Последствия атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал «ЧП Новороссийск».

На кадрах видны поврежденные частные дома. Горящие обломки строений лежат на дороге. Мимо них проходят местные жители.

Украинские войска ударили по Новороссийску 2 марта. В результате ударов оказались повреждены восемь многоквартирных домов, девять — частных, а также детский сад. По последним данным, пострадали семь человек. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что всем раненым оказывают медицинскую помощь.

По словам мэра города Андрея Кравченко, повреждения получило кладбище в селе Мысхако. Там оказалась посечена плита Братской могилы советских воинов, которые пали в боях с фашистами в 1943 году. Помимо того, ее небольшая часть откололась.

