Раскрыты детали поисков похищенной в Смоленске девочки

Василевич: Камеры видеонаблюдения зафиксировали похитителя девочки в Смоленске

Подозрительный мужчина возле автомобиля на камерах видеонаблюдения привлек внимание на второй день поисков пропавшей в Смоленске школьницы, с этого момента все усилия были брошены на поиск данной машины. Об этом РИА Новости сообщил руководитель поисково-спасательного отряда «Сальвар» Юрий Василевич.

При этом, отметил собеседник агентства, изображение на камерах видеонаблюдения было низкого качества, и понять, что происходит, было сложно. «Но потом, детально рассматривая много раз эту камеру, вместе с полицией пришли к выводу, что, возможно, это человек, который похитил девочку. И с этого момента начали искать автомобиль, на котором он приехал», — рассказал Василевич.

Затем поисковики обследовали районы и искали транспортное средство, а правоохранители изучали камеры наблюдения. «Это полностью заслуга полиции и Следственного комитета. При проведении оперативно-розыскных мероприятий, при помощи различных экспертиз было установлено именно место, где может находиться девочка и похититель», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что мужчина, который похитил 9-летнюю девочку в Смоленске, поджидал ее в подъезде. Похититель заклеил ребенку рот скотчем и вынес из дома в большой сумке. Он скрылся на автомобиле, попав на уличные камеры видеонаблюдения.