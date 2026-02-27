Пропавшую школьницу в Смоленске удерживали в 300 метрах от собственного дома. Что известно о похищении и подозреваемом?

Спасенную после похищения девочку в Смоленске вернули матери

Похищенную девятилетнюю школьницу в Смоленске вернули родителям. По словам источника, сейчас с юной россиянкой все хорошо.

О ее пропаже стало известно 24 февраля. По данным следствия, утром девочка пошла выгуливать собаку и не вернулась.

Школьницу искали полицейские и волонтеры

Полиция сразу начала обыскивать все квартиры в подъезде. Позже соседи заявили, что видели, как девочку якобы затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении.

Следственный комитет проверял квартиры ночью, прям проходил, открывал все двери и даже на лоджию. Те квартиры, в которые не попали, они опечатали соседка семьи пропавшей школьницы

Ребенка искали и в ближайших водоемах, в том числе в озере Солдатское, в котором неоднократно тонули люди.

Позже волонтеры нашли машину похитителя. Внутри автомобиля была обнаружена ДНК школьницы.

Нашли ребенка 26 февраля. Девочка оказалась в квартире одного из домов на территории Заднепровского района Смоленска — в 300 метрах от родителей. В квартире также находился 43-летний мужчина.

Отмечается, что девочка в удовлетворительном состоянии и не подвергалась насилию.

Подозреваемого в похищении девочки задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в похищении. Известно, что ранее он был условно осужден по делу о наркотиках.

«В силу статьи 73 УК РФ, осуждение считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год», — говорится в документах.

Согласно материалам дела 3 мая 2021 года мужчина без цели последующего сбыта забрал из тайника сверток, в котором находился пакетик с запрещенным веществом. Сверток с веществом был найден под ковриком в его автомобиле.

Подозреваемый дал показания, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее он отказывался делать это без адвоката.

«Виновный понесет ответственность по всей строгости закона», — заявил мэр Смоленска Александр Новиков в Telegram. Он также поблагодарил всех, кто занимался поисками ребенка.