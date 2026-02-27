Похититель девочки в Смоленске держал ее в 300 метрах от родителей

Shot: Похищенную в Смоленске девочку нашли в 300 метрах от дома на той же улице

Подозреваемый в похищении 9-летней Саши в Смоленске удерживал ее в 300 метрах родителей. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, все это время девочка находилась в соседнем доме на улице Маршала Еременко.

Ранее сообщалось, что подозреваемого зовут Сергей Грищенков. Ему грозит пять лет колонии. Мужчина ранее был условно осужден по делу о наркотиках.

О пропаже школьницы стало известно утром 24 февраля. Девочка пошла выгуливать своего тойтерьера, однако вскоре собака вернулась без хозяйки. Соседи тогда предположили, что несовершеннолетнюю могли увезти на авто в неизвестном направлении. Предварительный осмотр показал, что с ребенком все хорошо.