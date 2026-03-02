Риск начала терактов по всему миру на фоне конфликта в Иране оценили

Политолог Яшлавский: Конфликт США и Ирана может привести к росту числа терактов

Конфликт США и Ирана может привести к росту числа терактов прежде всего в странах Запада против американских граждан. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский.

Как отметил исследователь, Иран как государство не склонен осуществлять террористические акты. Однако он предположил, что риторика Тегерана и призывы к мусульманам будут побуждать отдельно взятых людей к радикализации и насилию.

Призывы из Ирана необязательно найдут отклик у широких масс, но может начаться радикализация отдельных личностей. Отталкиваясь от пропаганды, они могут осуществлять террористические акты Андрей Яшлавский политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

Также эксперт напомнил, что Иран контролирует сеть шиитских радикальных группировок по всему Ближнему Востоку, которые могут напрямую устроить теракты.

«Эти группировки в 1980-е и 1990-е годы осуществляли ряд террористических актов, как на Ближнем Востоке, так и в остальном мире. Можно вспомнить пример Ливана, где были атаки против миротворческого контингента ООН, или взрыв еврейского культурного центра в столице Аргентины Буэнос-Айрес в 1994 году», — резюмировал исследователь.

1 марта в ответ на расправу над верховным лидером Ирана Али Хаменеи иранский аятолла Макарем Ширази, считающийся одним из наиболее авторитетных шиитских богословов в мире, объявил джихад против США и Израиля. На этом фоне в американском городе Остин, штат Техас, мужчина открыл стрельбу по посетителям местного бара. У него была обнаружена религиозная литература и символика Ирана.