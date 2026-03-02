Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:04, 2 марта 2026Забота о себе

Россиян назвали требующий обращения к врачу признак мочи

Врач Заручаева: Моча с пеной может быть признаком проблем с почками
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: bigshot01 / Shutterstock / Fotodom

Если моча пенится как пиво, это может быть признаком серьезных проблем с почками и поводом обратиться к доктору, заявила врач общей практики Наталья Заручаева. О причинах появления такого симптома она рассказала россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Заручаевой, похожая на пиво моча с пеной может появляться при протеинурии — усиленном выделении белка с мочой. Врач объяснила, что это состояние свидетельствует о нарушении фильтрационной функции почек.

Другим тревожным признаком, который тоже требует обращения к врачу, она назвала изменение цвета мочи до так называемого цвета мясных помоев — в этом случае она выглядит так же, как и вода после промывания сырого мяса. Врач уточнила, что такой цвет возникает, если в мочу попадает кровь, что может быть симптомом крайне опасных заболеваний.

Материалы по теме:
Отеки и мешки под глазами: почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
Отеки и мешки под глазами:почему они появляются и как от них избавиться? Отвечают специалисты
27 февраля 2023
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке. Почему теперь она отказалась от своих принципов?
Японка разбогатела, научив весь мир идеальной уборке.Почему теперь она отказалась от своих принципов?
19 февраля 2023

Специалистка предупредила, что при болезнях часто ничего не болит, поэтому заподозрить их можно по изменению цвета или объема мочи, а также времени похода в туалет. Если есть хотя бы один из этих симптомов, Заручаева призвала обратиться к врачу.

Ранее нефролог Адитья Найак предупредил, что неприятный запах мочи может указывать на инфекции в мочевыводящих путях. Также, по его словам, запах мочи меняется при диабете.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США впервые ударили по Ирану ракетой PrSM. Что о ней известно и почему ее назвали «уничтожителем» российских С-400?

    Сотрудники Министерства войны США пострадали от удара иранского БПЛА

    Из Дубая впервые за почти трое суток вылетел рейс в российский город

    Медведев призвал распустить олимпийское движение

    Россиян назвали требующий обращения к врачу признак мочи

    Москвичам назвали время окончания дождя

    Нетаньяху появился на публике после сообщений об ударе по его офису

    Путешественница описала ночь в палатке в Антарктиде словами «будто хоронят заживо»

    Лепc отреагировал на скандал вокруг концерта Славы

    Никас Сафронов рассказал о просьбе Джабраилова дать деньги в долг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok