Россиян назвали требующий обращения к врачу признак мочи

Врач Заручаева: Моча с пеной может быть признаком проблем с почками

Если моча пенится как пиво, это может быть признаком серьезных проблем с почками и поводом обратиться к доктору, заявила врач общей практики Наталья Заручаева. О причинах появления такого симптома она рассказала россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Заручаевой, похожая на пиво моча с пеной может появляться при протеинурии — усиленном выделении белка с мочой. Врач объяснила, что это состояние свидетельствует о нарушении фильтрационной функции почек.

Другим тревожным признаком, который тоже требует обращения к врачу, она назвала изменение цвета мочи до так называемого цвета мясных помоев — в этом случае она выглядит так же, как и вода после промывания сырого мяса. Врач уточнила, что такой цвет возникает, если в мочу попадает кровь, что может быть симптомом крайне опасных заболеваний.

Специалистка предупредила, что при болезнях часто ничего не болит, поэтому заподозрить их можно по изменению цвета или объема мочи, а также времени похода в туалет. Если есть хотя бы один из этих симптомов, Заручаева призвала обратиться к врачу.

Ранее нефролог Адитья Найак предупредил, что неприятный запах мочи может указывать на инфекции в мочевыводящих путях. Также, по его словам, запах мочи меняется при диабете.