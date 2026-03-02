Российский тревел-блогер рассказал о налоге на дождь для местных в Швейцарии

Российский тревел-блогер Алексей Жирухин рассказал о налоге на дождь для местных в Швейцарии. Об этом он написал в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

О налогах в европейской стране россиянин узнал от подруги, которая жила в Швейцарии. Так, она поделилась, что государство берет налог даже за то, что люди живут в своем жилье. Предполагается, что они не снимают квартиру, а значит зарабатывают, а точнее — экономят.

«Подруга купила квартиру в пригороде Цюриха. Рыночная аренда похожего жилья — около 2000 франков (200 тысяч рублей — прим. "Ленты.ру") в месяц. Государство добавляет эту сумму к ее годовому заработку и облагает налогом. Каждый год. С квартиры, которую она уже выплатила», — пишет автор блога.

Также россиянин узнал, что в Швейцарии есть налог на дождь, а точнее — на водосток. «Вода с моей крыши стекает в городскую канализацию. Муниципалитет ее обрабатывает. Я плачу за это — чем больше крыша и асфальт во дворе, тем больше счет», — рассказала подруга тревел-блогера. Она добавила, что уже привыкла к местным даже самым абсурдным правилам.

Ранее российская тревел-блогерша побывала в Европе и описала реальную жизнь там фразой «в России ничем не хуже, а то и лучше». По ее словам, многие полагают, что зарплаты в европейских странах составляют в среднем 4 тысячи долларов (300 тысяч рублей), однако после вычета налогов остается вдвое меньше.