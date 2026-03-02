Спрятанные в гробу наркотики на миллионы рублей нашли по запаху

В Чили водитель грузовика спрятал в гробу наркотики на 42 миллиона песо

В Чили полиция арестовала водителя грузовика, который пытался перевести наркотики в гробу. Об этом сообщает Need To Nkow.

Инцидент произошел недалеко от города Санта-Барбара в провинции Био-Био. Сотрудники дорожной полиции остановили грузовик для дежурной проверки. Сразу же выяснилось, что, согласно водительскому удостоверению 41-летнего водителя, у него нет права водить большегрузы. Кроме того, выяснилось, что его разыскивает полиция провинции Чоапа за торговлю наркотиками.

Когда сотрудники полиции открыли кузов грузовика, то увидели там 23 гроба и почувствовали сильный запах марихуаны. Вскоре они нашли в одном из гробов тайник, где были спрятаны четыре пакета с четырьмя килограммами наркотика на общую сумму 42 миллиона чилийских песо (3,6 миллиона рублей).

В итоге наркокурьера-неудачника и двух его спутников арестовали. Они останутся под стражей до суда.

