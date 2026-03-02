«Зенит» проведет у себя дома 28 марта товарищеский матч с «Кайратом»

Стал известен следующий соперник «Зенита» в товарищеских матчах. Им будет казахстанский клуб «Кайрат». Об этом сообщается в Telegram-канале «Зенита».

Петербуржцы сыграют с «Кайратом» у себя дома 28 марта. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Ранее команды встречались в сентябре 2024 года в Алматы, «Зенит» тогда выиграл со счетом 4:3.

В текущем сезоне «Кайрат» занял последнее, 36-е место в общем этапе Лиги чемпионов. Команда из Алматы набрала одно очко в восьми матчах. 7 марта «Кайрат» начнет новый сезон чемпионата Казахстана выездным матчем с «Алтаем».

«Зенит» после победы над «Балтикой» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В распоряжении команды Сергея Семака 42 очка в 19 матчах. В следующем туре она сыграет 8 марта в гостях с «Оренбургом».