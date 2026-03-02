Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:19, 2 марта 2026Спорт

Стал известен следующий соперник Зенита в товарищеских матчах

«Зенит» проведет у себя дома 28 марта товарищеский матч с «Кайратом»
Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Стал известен следующий соперник «Зенита» в товарищеских матчах. Им будет казахстанский клуб «Кайрат». Об этом сообщается в Telegram-канале «Зенита».

Петербуржцы сыграют с «Кайратом» у себя дома 28 марта. Матч начнется в 19:00 по московскому времени. Ранее команды встречались в сентябре 2024 года в Алматы, «Зенит» тогда выиграл со счетом 4:3.

В текущем сезоне «Кайрат» занял последнее, 36-е место в общем этапе Лиги чемпионов. Команда из Алматы набрала одно очко в восьми матчах. 7 марта «Кайрат» начнет новый сезон чемпионата Казахстана выездным матчем с «Алтаем».

«Зенит» после победы над «Балтикой» занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В распоряжении команды Сергея Семака 42 очка в 19 матчах. В следующем туре она сыграет 8 марта в гостях с «Оренбургом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США впервые ударили по Ирану ракетой PrSM. Что о ней известно и почему ее назвали «уничтожителем» российских С-400?

    Россия запустила рекордное за три года количество ракет в зоне СВО

    Москвич объяснил свою вину в смертельном ДТП с подростком

    Россиянка раскрыла стоимость дороги из ОАЭ на родину через Оман

    Трамп рассказал о «колоссальной угрозе» США со стороны Ирана

    Врач предупредила о пагубном влиянии сериалов по вечерам

    Две страны захотели обратиться к Трампу с просьбой по Ирану

    Малышева назвала защищающий сердце и сосуды суп

    Стал известен следующий соперник Зенита в товарищеских матчах

    В Москве проснулись ужи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok