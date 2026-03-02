Стало известно о возможных способах Ирана устроить теракты в США

Политолог Яшлавский: США могут столкнуться с угрозой индивидуального террора

США могут столкнуться с угрозой индивидуального террора, а также деятельности повстанческих групп на Ближнем Востоке из-за конфликта с Ираном и призывов Тегерана устроить джихад. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский.

Но, безусловно, ничего хорошего в угрозах Ирана нет — это лишь поощрение взаимной враждебности и угрозы безопасности для людей, которые никакого отношения к конфликту не имеют. Есть все основания предполагать, что именно мирные люди могут пострадать Андрей Яшлавский политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

В частности, эксперт напомнил о произошедшей стрельбе в американском городе Остин, штат Техас, где у преступника были обнаружены религиозная литература и символика Ирана. По его словам, Тегеран не занимается напрямую практикой терактов, однако риторика руководства может толкнуть отдельно взятых людей к экстремизму.

Политолог также напомнил, что Иран располагает сетью шиитских радикальных группировок по всему Ближнему Востоку и они доказали свою способность устраивать теракты во всем мире. Например, он сослался на пример ливанского движения «Хезболла», тесно связанного с Ираном.

1 марта в американском городе Остин была открыта стрельба. Преступником оказался 53-летний мигрант из Сенегала Ндиага Диагне, у которого в автомобиле были обнаружены религиозная литература и майка с изображением иранского флага и иных символов Исламской Республики.