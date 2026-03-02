Реклама

13:52, 2 марта 2026Россия

Тело Джабраилова доставят в Чечню

РИА Новости: Джабраилова похоронят в родовом селе Новые Атаги в Чечне
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Бизнесмена Умара Джабраилова похоронят в родовом селе Новые Атаги в Чечне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на близкий к семье предпринимателя источник.

По словам собеседника агентства, тело Джабраилова доставят в кавказскую республику утром во вторник, 3 марта.

Ранее выяснилось, что в последнее время бизнесмен вел замкнутый образ жизни и не посещал светские мероприятия. Гости к Джабраилову в его апартаменты в элитном жилом комплексе Vesper Tverskaya приходили редко.

О смерти предпринимателя и экс-сенатора Совфеда от Чечни стало известно 2 марта. До этого его госпитализировали из отеля как неизвестного в тяжелом состоянии, однако спасти пациента врачам не удалось. Сообщается, что на месте происшествия также обнаружили пистолет «Люгер» калибра 9 миллиметров. Криминальной составляющей в произошедшем правоохранители не обнаружили.

За день до происшествия Джабраилов записал видео, в котором рассуждал о военном конфликте Ирана и США, а также выражал обеспокоенность эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

