Мир
17:55, 2 марта 2026Мир

Трамп выступит с обращением по Ирану

The Guardian: Трамп выступит с обращением по Ирану в 19:00 по Москве
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп выступит с обращением по Ирану в 19:00 по Москве (в 11:00 по местному времени). Об этом пишет The Guardian в понедельник, 2 марта.

«Трамп в воскресном видеообращении заявил, что по мере продолжения операции "Эпическая ярость" можно ожидать новых жepтв. Мы услышим [новое] выступление президента в 11:00 по восточному времени, когда он примет участие в церемонии награждения медалью Почета в Белом доме трех военнослужащих», — говорится в сообщении.

Уточняется, что двое из военнослужащих будут удостоены награды посмepтно.

Ранее министр войны США Пит Хетсег заявил, что американская воздушная операция «Эпическая ярость» против Ирана является «самой сложной и точной» за всю историю. Позже он добавил, что войск США в Иране на данный момент нет.

