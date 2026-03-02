Бизнесмен Умар Джабраилов найден мертвым в Москве

11:34, 2 марта 2026Путешествия

В аэропорту ОАЭ началась регистрация на рейс в Россию

В аэропорту Абу-Даби началась регистрация на рейс до Москвы
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Johannes Christo / Reuters

В аэропорту Абу-Даби (ОАЭ) началась регистрация на рейс до Москвы. Это следует из информации на онлайн-табло, размещенного на сайте воздушной гавани.

Так, рейс авиакомпании Etihad Airways до московского аэропорта Шереметьево состоится 2 марта в 14:30 по местному времени. По словам представителя офиса по туризму Абу-Даби Тимура Сусарова, которые приводит Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР), вылет организован для туристов, которые должны были отправиться в Россию самолетом авиаперевозчика в период с 28 по 2 марта, но не смогли этого сделать из-за ситуации в регионе и закрытия воздушного пространства.

Сообщается, что пассажиров отвозят в аэропорт в сопровождении полиции. Также известно, что 2 марта Etihad Airways выполнит рейсы еще по 14 направлениям.

Ранее стало известно, что многие российские туроператоры отказываются возвращать деньги соотечественникам за отмененные туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В стоимость некоторые туристические агентства включают фактически понесенные расходы, часто учитывают и удерживаемую гостиницами ближневосточной страны стоимость при отмене брони.

