РИА Новости: В Дубае раздались три новых взрыва

В Дубае раздались новые взрывы. Об этом 2 марта сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, за тремя сильными хлопками последовала серия менее мощных взрывов.

Ранее мощный взрыв прозвучал в районе порта Джабаль Али, расположенного в Дубае. По словам местных жителей, взрыв прогремел около 23:15 по местному времени (22:15 по московскому — прим. «Ленты.ру»). Грохот был слышен за несколько километров от порта.

До этого стало известно, что иранский беспилотник влетел в многоэтажное жилое здание в Дубае. Отмечается, что беспилотный летательный аппарат не взорвался.