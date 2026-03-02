Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:30, 2 марта 2026Мир

В Дубае раздались новые взрывы

РИА Новости: В Дубае раздались три новых взрыва
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

В Дубае раздались новые взрывы. Об этом 2 марта сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, за тремя сильными хлопками последовала серия менее мощных взрывов.

Ранее мощный взрыв прозвучал в районе порта Джабаль Али, расположенного в Дубае. По словам местных жителей, взрыв прогремел около 23:15 по местному времени (22:15 по московскому — прим. «Ленты.ру»). Грохот был слышен за несколько километров от порта.

До этого стало известно, что иранский беспилотник влетел в многоэтажное жилое здание в Дубае. Отмечается, что беспилотный летательный аппарат не взорвался.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Давайте сначала закончим работу». Трамп рассказал о трех очень хороших кандидатурах на пост лидера Ирана

    Стали известны новые подробности о «слишком красивой» 20-летней серийной убийце

    Возросло число пострадавших при массированной атаке дронов ВСУ по Новороссийску

    Пассажир прижался головой к груди попутчицы в самолете и угодил под арест

    Xiaomi представила самый дорогой смартфон

    База ВВС Британии подверглась удару БПЛА

    В России март начался с тепловых рекордов

    Режим ЧС ввели после массированной атаки на крупный российский город

    Базу НАТО атаковали в Ираке

    Стало известно о ближайших действиях ЕС по конфликту с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok