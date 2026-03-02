В России рассказали о способном устроить взрыв мощностью до 10 килотонн оружии Киева

Эксперт Шингаркин: У Киева есть изделие, способное произвести ядерный взрыв

У Украины уже есть как минимум одно изделие, способное произвести ядерный взрыв. Такое заявление в беседе с «Царьградом» сделал эксперт в области радиационной безопасности, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин.

Однако, по его словам, полноценным оружием данное изделие не является, потому что не соответствует ряду критериев по безопасности, способности к транспортировке и хранению. Тем не менее, считает эксперт, если его собрать, то можно получить взрыв мощностью до десяти килотонн. Наряду с этим Шингаркин допустил, что украинский режим может пойти на провокацию, устроив взрыв на своей территории, а обвинить в этом Россию.

«Никто не хочет превращаться в изгоев. Проведут какое-нибудь наступление на Брянскую или Белгородскую область, создадут угрозу захвата Запорожской АЭС — и тут же взорвут у себя в тылу. После чего туда полетит все мировое сообщество, а следы применения ядерного оружия — налицо», — заявил Шингаркин.

Экс-депутат Госдумы добавил, что в случае повреждения АЭС с помощью тактического ядерного боеприпаса может произойти такой радиационный выброс, который достанет и до Берлина.

Наряду с этим в материале отмечается, что передача французских боеголовок Киеву, если она произойдет, станет прямой угрозой их применения по русским городам. При пусках, например, из Черниговской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) теоретически могут дотянуться до Орла, Тулы, Калуги и Смоленска. В случае пуска ракеты над Харьковом к этому списку может добавиться Ростов-на-Дону и часть Краснодарского края. А если противник ударит из Одессы, то легко дотянется до Севастополя, указано в материале.

Ранее член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько заявил, что возможная подготовка Великобритании и Франции к передаче ядерного оружия Украине может означать подготовку Запада к новой эскалации с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что с удовольствием принял бы ядерное оружие от Франции или Британии. При этом он подчеркнул, что такие предложения пока не поступали.