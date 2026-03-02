В России заявили об угрозе мировой войны из-за одной особенности конфликта вокруг Ирана

Карасин увидел угрозу мировой войны в атаках Израиля с США и Ирана на первых лиц

Атаки Израиля с США и Ирана на первых лиц государств могут привести к мировой войне, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением об опасной особенности ближневосточного конфликта сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это все абсолютно незаконно. Это ведет к ужесточению политических нравов в мире. С этим надо немедленно кончать, потому что все это приведет к мировой войне и к катастрофе, от которой пострадают все без исключения, включая тех, кто начал», — заявил Карасин.

Сенатор отметил, что об отношении России уже заявили постпред РФ при ООН Василий Небензя и Министерство иностранных дел РФ.

Ранее стало известно, что из-за полученных ранений умерла супруга погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель Хаменеи — он погиб в первые часы военной операции Израиля и США. Сообщается, что в момент ракетной атаки верховный лидер находился при исполнении служебных обязанностей.

2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран нанес ракетный удар по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Сообщение опубликовало иранское агентство Fars около 13:00 по московскому времени. КСИР утверждал, что атака на правительственный комплекс Израиля была успешной и тот «получил тяжелый удар». Кроме офиса Нетаньяху было атаковано место дислокации командующего израильскими Военно-воздушными силами.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Анна Уколова в ответ заявила, что КСИР известен своими способностями выпускать релизы, которые не соответствуют действительности.

