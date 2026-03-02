КСИР заявил об ударе Ирана по резиденции премьер-министра Израиля Нетаньяху

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Иран нанес ракетный удар по резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Сообщение опубликовало иранское агентство Fars около 13:00 по московскому времени. КСИР утверждал, что атака на правительственный комплекс Израиля была успешной и тот «получил тяжелый удар». Кроме офиса Нетаньяху было атаковано место дислокации командующего израильскими Военно-воздушными силами (ВВС).

КСИР добавил, что судьба Нетаньяху «находится в неопределенном состоянии».

Фото: Nathan Howard / Pool / Reuters

Утром Иран также сообщал, что ведет целенаправленные удары по правительственному комплексу в Тель-Авиве, по военным и охранным объектам Хайфы, а также по Восточному Иерусалиму.

Армия обороны Израиля быстро ответила на заявления КСИР

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на русском языке Анна Уколова в ответ заявила, что в 12:02 по местному времени они засекли запуск ракет из Ирана по территории страны. Были включены сирены воздушной тревоги в некоторых районах страны и запущены перехватчики. «На данный момент сообщений о пострадавших или ущербе не поступало. Какой была цель этих запусков, я, конечно, не знаю. Но знаю, что своей цели они не достигли», — подчеркнула она.

Уколова добавила, что «КСИР известны своими способностями выпускать релизы, которые не соответствуют действительности, и циничным использованием представителей СМИ для распространения плодов своего воображения». По ее словам, очень часто между сообщениями от КСИР и действительностью нет никакой связи.

Шеф Ближневосточного бюро ВГТРК Сергей Пашков также пояснил, что данные КСИР об ударах по офису премьер-министра Израиля не получают подтверждений. По его словам, днем в Израиле звучала сирена воздушной тревоги. Предыдущая атака Ирана была зафиксирована в 7 утра по ближневосточному времени. О попаданиях, разрушениях и жертвах не сообщалось.

Армия обороны Израиля подтверждала запуск ракет, но их направление не сообщало. «Недавно в нескольких районах страны была объявлена тревога в связи с обнаружением ракет, запущенных из Ирана по территории государства Израиль. Населению настоятельно рекомендуется подчиняться инструкциям Командования тыла. В настоящее время ВВС работают над перехватом и нанесением ударов там, где это необходимо для устранения угрозы», — заявляли в ЦАХАЛе.

Медслужбы страны добавили, что сообщений о пострадавших в результате дневного ракетного обстрела Ираном центральной части Израиля не поступало.

Фото: WANA / Reuters

На фоне этих сообщений один из лидеров израильской оппозиции Яир Лапид написал, что «только что вернулся с брифинга с премьер-министром» и поддержал операцию страны против Ирана.

Иран атаковал один из крупнейших НПЗ в мире

Ранее 2 марта стало известно, что Иран атаковал завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире. Работа завода была приостановлена. При этом сообщается, что в ходе атаки использовались беспилотные летательные аппараты Shahed-136.

Кроме того, как утверждало Fars, Иран начал новую серию атак на базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. По данным агентства, атаке подверглись базы США в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне и Абу-Даби.