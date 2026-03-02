Женщина показала результат пластики спустя месяц и напугала россиян

Блогерша Натали, чей аккаунт насчитывает 790 тысяч подписчиков, показала результат пластики спустя месяц и напугала россиян. Ролик и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом love__my__body разместила видео, на котором запечатлела себя крупным планом с распущенными волосами и мейкапом в нейтральных оттенках. При этом женщина возмутилась поддержкой подписчиков.

«Не надо писать сообщения из разряда "все так хорошо получилось, но глазик один перетянут". Во-вторых, не надо называть сроки [восстановления]. В-третьих, сообщения через неделю после операции со словами "уже все очень красиво, очень хорошо выглядите" тоже не помогают. Потому что я же смотрю в зеркало и вижу, что это не так, и выгляжу я, мягко говоря, странно», — заявила она.

В свою очередь, пользователи сети ответили на призыв юзерши в комментариях под постом. «Вы выглядите не странно, а страшно... Как инопланетянин, очень видно, что вас натянули», «А можно имя хирурга, чтобы случайно туда не попасть?», «Вот где вы видите красиво? Я в шоке от этой красоты», «В фильмах ужасов можно без грима сниматься», «Напишу как есть: ужас», — высказались они.

Ранее в феврале жена Natan решилась на пластику за миллионы рублей. Супруга артиста Анастасия Швецова запланировала полететь в Сеул на коррекцию внешности.