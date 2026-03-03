Реклама

Наука и техника
19:06, 3 марта 2026Наука и техника

Перечислены самые популярные смартфоны

Hi-Tech Mail: OnePlus 15 стал самым популярным смартфоном в России этой зимой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Marques Brownlee / YouTube

Компания «AliExpress СНГ» перечислила самые продаваемые в России за прошедшую зиму смартфоны. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.

Аналитики выяснили, что чаще всего с декабря по февраль россияне покупали устройства Realme, Redmi, OnePlus и Poco. Лидером по количеству продаж оказался OnePlus 15, который вышел в октябре 2025 года. Устройство имеет AMOLED-дисплей, флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 гигабайт оперативной памяти и аккумулятор емкостью 7300 миллиампер-часов.

На втором месте оказался недорогой Redmi Note 14 S, который выделяется наличием AMOLED-дисплея, мощного чипа MediaTek Helio G99-Ultra, батареи емкостью 5000 миллиампер-часов и камеры с основным объективом на 200 мегапикселей. Замыкает топ-3 Xiaomi Poco X7 Pro. У этого телефона AMOLED-экран, чип Dimensity 8400 Ultra, до 12 гигабайт оперативной памяти и корпус с защитой IP69.

В список бестселлеров также включили Xiaomi Poco F7, Redmi Note 14, OnePlus Nord CE, Poco M8 Pro, Honor 400, Realme 15T и Realme 16 Pro+.

3 марта выяснилось, что новый смартфон iPhone 17e будет стоить в России как минимум 65 тысяч рублей. В мелких магазинах аппарат Apple может быть доступен и дешевле — за 60 тысяч рублей.

