Россия
10:31, 3 марта 2026Россия

Герой России заявил о сменившейся тактике на СВО

Герой России Хайрудинов: Бойцы стали больше поражать ВСУ дронами и ракетами
Майя Назарова

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Бойцы стали больше поражать Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами и ракетами в рамках специальной военной операции (СВО). Об изменившейся тактике заявил в интервью ТАСС Герой РФ, командир ордена Жукова бригады оперативного назначения Центрального округа Росгвардии генерал-майор Сергей Хайрудинов.

Он находится на фронте с 2022 года. По словам Хайрудинова, в прошлом чаще использовалась тяжелая техника и бои протекали чаще в городской застройке.

«Сейчас мы пришли к тому, что большое поражение противнику мы наносим при помощи беспилотных средств. Это как наши FPV-дроны, так и ракеты, остальные средства поражения», — подчеркнул Герой России.

До этого российские военные «без сантиментов» высказались о годовщине спецоперации. По их мнению, итог четырех лет боевых действий — разрушение «идеологического состава русофобской Украины».

Еще раньше Герой России Сергей Терзиян признался, что в первый день СВО ему было страшно до мурашек.

