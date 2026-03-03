Реклама

Ценности
Ценности
13:47, 3 марта 2026Ценности

Intimissimi сорвал невестам выездную регистрацию брака в Москве из-за звездной вечеринки

Невестам сорвали свадьбы в особняке на Малой Ордынке из-за вечеринки Intimissimi
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Бренд нижнего белья Intimissimi сорвал невестам выездную регистрацию брака в Москве из-за звездной вечеринки. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

26 февраля 20 пар должны были пожениться в столичном особняке на Малой Ордынке. Невесты заявили, что давно забронировали площадку для свадебного торжества и именно на эту дату. Однако, по их словам, в самый последний момент им сообщили, что церемонии пройдут в другом месте.

«Наша любовь — это борьба». Почему россиянки массово выходят замуж за турецких мужчин и что их ждет в таком браке?
Одна из пострадавших невест, Екатерина, рассказала, что ей позвонили из особняка и сообщили о неполадках с электропроводкой. Девушка не поверила словам сотрудников площадки и позвонила в ответственный за нее ЗАГС № 3. Там признались, что место арендовали для закрытого мероприятия. Оказалось, что бренд Intimissimi и «Императорский фарфор» устроили для звезд вечеринку-презентацию, стоимость которой, по предварительным данным, составила три миллиона рублей. На ней присутствовали актрисы Агата Муцениеце, Александра Бортич, жена актера Павла Прилучного Зепюр Брутян, певица Ольга Серябкина и другие знаменитости.

В настоящий момент невесты, забронировавшие особняк на Малой Ордынке, планируют перенести свои церемонии на другие площадки. По их мнению, администрация проявила к будущим семьям неуважение, сделав выбор в пользу звездной вечеринки.

В январе сообщалось, что сеть обувных магазинов Rendez-Vous Russia устроила российским звездам пресс-тур в Куршевель и разгневала покупателей.

