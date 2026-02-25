«Наша любовь — это борьба». Почему россиянки массово выходят замуж за турецких мужчин и что их ждет в таком браке?

«Лента:ру»: В браке с турецкими мужчинами россиянок могут ждать трудности

Россиянки попали в пятерку иностранных невест в Турции — за прошедший год брак с турецкими мужчинами заключили 1630 соотечественниц. Некоторые из них не просто выходят замуж, но и создают контент о семейной жизни с турком, делая карьеру в соцсетях. Такие ролики набирают миллионы просмотров и тысячи подписок, но нередко за счастливой картинкой скрываются неприятные подробности подобных союзов. Почему турецкая культура так привлекает российских женщин — разбиралась «Лента.ру».

Тысячи россиянок каждый год выходят за турков

По данным Бюро статистики Турции, чаще всего местные мужчины женились на женщинах из Сирии, Узбекистана, Марокко и Азербайджана, а количество союзов с россиянками составило почти шесть процентов от общего числа браков турков с гражданами других стран.

В 2025 году 75 россиян женились на турчанках

На самом деле, россиянки из года в год не теряют интерес к турецким мужчинам. И если в 2025 году их невестами стали 1630 женщин из России, то в 2024 году это число превышало 2000, а в 2023-м — и вовсе 2400.

Во многом такие цифры объясняются популярностью турецкой культуры в России. Почти семь миллионов россиян посетили Турцию в качестве туристов в 2025 году, при этом в самой России работают многочисленные турецкие бизнесмены. В апреле прошлого года Турция в том числе запланировала открыть свой культурный центр в Санкт-Петербурге.

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Кроме того, широкой популярностью у российских женщин давно пользуются турецкие сериалы. Культуролог Айше Тунджар считает, что все дело в эмоциональной драматургии, культурной близости и высоком качестве продукта.

«Турецкие шоу предлагают зрителю сильные эмоции, а также понятные семейные конфликты и ценности, которые местами очень созвучны для российской аудитории», — пояснила она и добавила, что в западных сериалах доминируют индивидуализм и дистанцирование, а турецкие опираются на искренность, что делает их ближе для зрителей из России.

В Россию ради общения с фанатами неоднократно приезжали главные турецкие звезды: Бурак Озчивит, Ханде Эрчел, Мерьем Узерли, Керем Бюрсин, Барыш Ардуч, а Эмре Алтуг собрал в Москве целый сольный концерт

С мнением Тунджар соглашается и турецкий продюсер Джан Окан. По словам эксперта, именно реалистичность турецких сериалов является одним из факторов популярности в России.

Как россиянки живут в браке с турками?

Россиянки, вышедшие замуж за иностранцев, часто делают брак темой для контента в соцсетях. Как правило, такие блоги построены на шуточных роликах, в которых девушки рассказывают о разнице в менталитете с мужьями.

Инфлюэнсер Эльвира, переехавшая из Сибири в Турцию благодаря мужу, тату-мастеру Серкану, регулярно набирает миллионы просмотров в соцсетях. Особенно часто залетают видео, в которых девушка показывает реакции супруга из поездок в Россию. На кадрах он удивляется морозам, необычной еде и местным зимним развлечениям.

Эльвира с мужем Серканом Фото: @enovivva

Россиянка зарабатывает не только благодаря рекламе в блоге, но и работает репетитором турецкого языка. В соцсетях она не раз признавалась, что многие клиенты пришли к ней как раз благодаря вирусным постам.

Из минусов брака с турком блогерша называет его чрезмерную эмоциональность и упрямство. По словам Эльвиры, муж месяцами может таить обиду в себе.

Первые пять месяцев вообще не было ссор, дальше мы уже начали притираться, но никогда сильно не ругались. Единственное, было много разговоров по поводу его «голоса», так как он при любой эмоции начинал его повышать, а меня это раздражало. Еще были проблемы с ревностью, но со временем вся ревность сошла на нет Эльвира

Другая россиянка тоже описывала брак с турком как борьбу. Мария отмечала, что за десять лет совместной жизни характер их чувств постоянно эволюционировал, но им всегда было непросто. По словам женщины, сначала они с будущим супругом страдали из-за разделявшего их расстояния, затем спорили из-за различий в ценностях и менталитете, а теперь борются с самими собой, чтобы стать лучше.

«Наша любовь — это борьба, только ее характер все время меняется», — жаловалась она.

Почему брак с турецкими мужчинами может быть опасен?

Однако не все браки с турками заканчиваются хэппи-эндом как в дизи. Инфлюэнсер Рената, которая месяцами показывала идиллию в отношениях с мужем-турком в Стамбуле, внезапно объявила о разводе.

В сторис девушка рассказала не только о проблемах, с которыми ежедневно сталкивалась в браке, но и пожаловалась на сложности при расставании. Блогерша несколько месяцев не могла официально развестись с экс-супругом из-за турецкого законодательства и боролась с ним за право оставить себе собаку.

Рената с бывшим мужем Кадр: @feel_with_rii

К тому же Рената утверждает, что бывший муж обманным путем оставил ее без денег, когда она вернулась в Москву. По словам россиянки, мужчина присвоил себе ее 2,5 миллиона рублей в отместку за развод. Суд встал на сторону мужчины, посчитав заработанные инфлюэнсером деньги совместно нажитым имуществом.

Кроме того, турок не заплатил ей махр — обязательный свадебный подарок или имущество, которое муж передает жене при заключении брака в исламе. Махр является собственностью женщины, служащей ее экономической защитой в случае развода. «Сказал, что махр положен только тогда, когда муж уходит из семьи, а не жена», — писала девушка в блоге.

Другая россиянка Елена Самсанова в 2023 году поплатилась жизнью из-за ссоры с мужем-турком — во время словесной перепалки муж Атил С. нанес ей множество ударов кухонным ножом, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

А в 2017 году турецкий бизнесмен Муаммер Гюль застрелил русскую супругу из ружья, отравил двоих детей-подростков 13 и 15 лет, после чего покончил с собой. По данным полиции, причиной трагедии мог стать бытовой конфликт.