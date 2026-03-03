Иран ударил по базе США в Бахрейне

Fars: Иран нанес ракетные удары по американской базе в Манаме

Иран нанес серию ракетных ударов по военной базе США в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщило агентство Fars в своем Telegram-канале.

«Новостные источники сообщили, что иранские ракеты поразили базу американских военных в Манаме», — сказано в сообщении. Информация о пострадавших пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что офис совета экспертов Ирана, который занимается избранием верховного лидера Исламской республики, попал под ракетный удар Израиля и США в Куме.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страны Персидского залива тайно отвечают на удары Ирана, которым они подверглись на фоне начала вооруженного конфликта Тегерана с США и Израилем. В частности, речь идет о Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане.