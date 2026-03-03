Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:58, 3 марта 2026Мир

Иран ударил по базе США в Бахрейне

Fars: Иран нанес ракетные удары по американской базе в Манаме
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Кадр: Video obtained by Reuters

Иран нанес серию ракетных ударов по военной базе США в столице Бахрейна Манаме. Об этом сообщило агентство Fars в своем Telegram-канале.

«Новостные источники сообщили, что иранские ракеты поразили базу американских военных в Манаме», — сказано в сообщении. Информация о пострадавших пока не раскрывается.

Ранее сообщалось, что офис совета экспертов Ирана, который занимается избранием верховного лидера Исламской республики, попал под ракетный удар Израиля и США в Куме.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что страны Персидского залива тайно отвечают на удары Ирана, которым они подверглись на фоне начала вооруженного конфликта Тегерана с США и Израилем. В частности, речь идет о Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Катаре, Кувейте, Бахрейне и Омане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский захотел сделать буферную зону на территории России

    Мужчина проехал два километра на капоте машины бывшей жены и попал под суд

    Уязвимое положение россиян в ОАЭ описали словами «на семью осталось 50 долларов»

    В России ответили на предложение Зеленского о буферной зоне

    Россияне выстроились в очереди за бензином в Азии

    АвтоВАЗ рассказал о перспективах поставок Lada на Ближний Восток

    Назван возможный посредник в конфликте Ирана и США

    Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева присвоили новый статус

    В России порассуждали о последствиях войны США с Ираном

    Москвич разозлился на авто-«подснежник» и решил напасть на него

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok