Мир
23:49, 3 марта 2026Мир

Иран запустил ракеты в сторону Израиля

ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в сторону Израиля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chen Junqing / Globallookpress.com

Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Недавно ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Системы обороны работают для перехвата угрозы», — говорится в сообщении.

Командование тыла направило населению в соответствующих районах предупреждения с предписанием находиться в укрытиях.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

