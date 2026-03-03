Реклама

Мелания Трамп поблагодарила Россию

Мелания Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совбезе ООН
Марина Совина
Мелания Трамп

Мелания Трамп. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совете Безопасности ООН. Об этом пишет РИА Новости.

«Спасибо вам за теплый прием», — отметила она, председательствуя на Совбезе, обратившись к России, а также другим членам СБ.

В Совет Безопасности всемирной организации сейчас входят Россия, Иран, Китай, США, Великобритания, Франция, Греция, Демократическая Республика Конго, Дания, Панама, Либерия, Сомали, Колумбия, Бахрейн и Латвия.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что первая леди США войдет в историю из-за ее важной работы с Россией и Украиной. Трамп также заявил, что гордится женой из-за успеха ее фильма «Мелания». «Это невероятный хит», — отметил он.

До этого в Вашингтоне рассказали, что Мелания Трамп помогла воссоединить семьи в России и Украине, поспособствовав возвращению детей к своим близким.

